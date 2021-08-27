Судове засідання щодо зловмисниці відбулося 19 серпня. Справу щодо її співучасниці виділили в окреме провадження, яке зараз перебуває на розгляді у суді.

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Жінка обкрадала пенсіонерів

Правоохоронці встановили, що 20-річна львів'янка разом зі своєю 44-річною знайомою проникали у житло пенсіонерів, представляючись представниками пенсійного фонду або лікарями.

Жінки змушували відчиняти їм двері під надуманими приводами.

Так, вони вчинили низку крадіжок та заволоділи майном довірливих літніх людей на понад 40 тисяч гривень.

У вироку суду мовиться, що львів'янка повністю визнала свою провину та розкаялася.

Підсудна пояснила, що до пограбувань її вмовила знайома.

На той час жінка була у скрутному матеріальному становищі, тож вона погодилась.

Львів'янка розповіла, що вона заговорювала пенсіонерів, а її подруга в той час шукала у квартирі гроші.

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Суд покарав львів'янку

Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру в крадіжках. Судове засідання щодо цієї справи відбулося 19 серпня.

Галицький районний суд Львова підтримав позицію прокурора. Суддя визнав обвинувачену винною та призначив покарання – 3 роки за ґратами. За українським законодавством, на цей вирок ще можна подати апеляцію. Справа щодо другої зловмисниці зараз перебуває на розгляді у суді.