Судове засідання щодо зловмисниці відбулося 19 серпня. Справу щодо її співучасниці виділили в окреме провадження, яке зараз перебуває на розгляді у суді.
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Жінка обкрадала пенсіонерів
- Правоохоронці встановили, що 20-річна львів'янка разом зі своєю 44-річною знайомою проникали у житло пенсіонерів, представляючись представниками пенсійного фонду або лікарями.
- Жінки змушували відчиняти їм двері під надуманими приводами.
- Так, вони вчинили низку крадіжок та заволоділи майном довірливих літніх людей на понад 40 тисяч гривень.
- У вироку суду мовиться, що львів'янка повністю визнала свою провину та розкаялася.
- Підсудна пояснила, що до пограбувань її вмовила знайома.
- На той час жінка була у скрутному матеріальному становищі, тож вона погодилась.
- Львів'янка розповіла, що вона заговорювала пенсіонерів, а її подруга в той час шукала у квартирі гроші.
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Суд покарав львів'янку
Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру в крадіжках. Судове засідання щодо цієї справи відбулося 19 серпня.
Галицький районний суд Львова підтримав позицію прокурора. Суддя визнав обвинувачену винною та призначив покарання – 3 роки за ґратами. За українським законодавством, на цей вирок ще можна подати апеляцію. Справа щодо другої зловмисниці зараз перебуває на розгляді у суді.