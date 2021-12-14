Привез с Карпат 35 лет назад: мужчина, который подарил Львову елку, рассказал ее историю

В центре Львова 13 декабря появилась главная праздничная елка. Дерево городу подарил житель села Оброшино Василий Козленко. Мужчина рассказал историю новогодней красавицы.

Елку установили на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. В этом году ее украсят в аутентичном стиле.

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Елку привезли с Карпат 35 лет назад

В центре Львова 13 декабря установили главную елку. Нынешнее дерево имеет высоту 17 метров. Его подарил городу 85-летний житель села Оброшино Василий Козленко. Мужчина рассказал, что 35 лет назад привез дерево с Карпат автобусом. После он высадил елку в своем дворе.

За эти годы она выросла очень большой. И Козленко опасался, что дерево может упасть во время непогоды на дом. Именно поэтому он решил подарить его Львову. Коммунальщикам понадобилось больше 5 часов, чтобы срезать и привезти во Львов главную новогоднюю елку.

Откровенно говоря, будет немножко в первые дни ее недоставать, потому что 35 лет во дворе простояла,

– заметил мужчина.

В течение недели елку и площадь вокруг нее будут украшать в аутентичном стиле. Новогоднюю концепцию разработали львовские художники Роман Зилинко и Ольга Кравченко. В украшении будут использовать традиционные рождественские пауки и ромбы.

Главную львовскую елку торжественно зажгут накануне Дня святого Николая – 17 декабря. На мероприятии будет выступать хоровая капелла "Дударик". Также на открытие придет и сам Василий Козленко.

Смотрите видео, как во Львове устанавливали главную елку: