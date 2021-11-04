Пролежал в коме несколько дней: в результате ДТП трагически погиб директор школы на Львовщине
Источник:фейсбук "Модричі найкраща громада"
В Дрогобыче недавно произошло ужасное ДТП. В результате аварии в больницу попал директор Модрычской школы Игорь Заяц. К сожалению, медикам не удалось его спасти.
Игорь Заяц несколько дней находился в коме. Односельчане отзываются об умершем как о хорошем и профессиональном руководителе.
К теме На ринге скоропостижно умер президент федерации бокса Львовщины Богдан Бурда
Игорь Заяц умер в результате ДТП
В Дрогобыче произошло ДТП, в котором пострадал директор Модрычского учреждения общего среднего образования Игорь Заяц. После аварии мужчину госпитализировали. По информации LIVEINFO, он несколько дней находился в коме. К сожалению, несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти пострадавшего. Игорь Заяц умер 3 ноября.
Односельчанин умершего Тарас Гусак рассказал, что директор школы заслуживает чрезвычайного уважения и почтения, ведь он был прекрасным учителем, который своими поступками и умом воспитал не одно поколение учеников.
Он умело учил учеников мудрости и ответственности. Игорь Мирославович всю свою жизнь вел своей стойкостью характера, силой духа и настойчивостью,
– добавил мужчина.
По его словам, Игорь Заяц был очень хорошим человеком и профессиональным руководителем.
"Он был человеком мудрым, уравновешенным, добрым, никогда не забывал о проблемах тех, кто рядом. Большая потеря для семьи, общины, школы", – подытожил Гусак.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким умершего.
В результате ДТП погиб директор Модрычской школы / Фото Тараса Гусака
Текст сообщения Тараса Гусака:
Нет слов, чтобы выразить соболезнования по поводу неожиданной смерти человека, который заслуживает самые лучшие слова уважения и почтения. Директора и Учителя, который своими действиями и поступками, своим умом воспитал не одно поколение учеников. Умело учил их мудрости и ответственности.
Игорь Мирославович всю свою жизнь вел своей стойкостью характера, силой духа и настойчивостью. Он был человеком мудрым, уравновешенным, добрым, никогда не забывал о проблемах тех, кто рядом. Большая потеря для семьи, общины, школы.