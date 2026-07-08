Сотни людей заблокировали движение и опрокинули авто: во Львове на Сихове местные протестуют против ТЦК

Вечером 8 июля в львовском микрорайоне Сыхов произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК и местных жителей. В социальных сетях распространяются видео, на которых видна толпа людей, поврежденный служебный автомобиль и эмоциональное противостояние.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что выясняет все обстоятельства инцидента.

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Что известно об инциденте?

По сообщениям очевидцев и местных Telegram-каналов, конфликт начался после того, как сотрудники ТЦК якобы задержали двух молодых мужчин. Утверждается, что одного из них отвезли в районный центр комплектования, а другого, якобы 20-летнего, оставили в служебном автомобиле.

Конфликт с ТЦК на Сыхове: смотрите видео

После этого возле автомобиля начали собираться местные жители. По словам очевидцев, люди требовали вернуть задержанного мужчину и не позволяли автомобилю покинуть место происшествия.

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В сети также появились видео, на которых видно, что служебный автомобиль получил повреждения. По предварительным сообщениям, ему прокололи шины, сняли передний бампер, а часть людей пыталась опрокинуть транспортное средство, выкрикивая "Позор".

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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время инцидента находился на Запорожском направлении, где работал с украинскими военными.

По ситуации на Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, только что получу полную и проверенную информацию. А пока прошу всех сохранять спокойствие, быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг!

– сказал он.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Алина Подрейко в комментарии Суспільному, предварительно правоохранители установили, что сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы. По ее словам, в настоящее время на месте работают полицейские, которые обеспечивают общественный порядок и общаются с участниками происшествия.

После полуночи 9 июля в ОВА сообщили, что провели экстренное совещание с правоохранительными органами по поводу ситуации с блокированием автомобилей ТЦК в Сыхове. Глава ведомства Максим Козицкий подчеркнул два момента:

Все, кто совершал правонарушения, в частности препятствовал деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

Областной ТЦК и СП проведут служебное расследование правомерности действий по оповещению гражданина 1996 года рождения, который находился в розыске.

Во Львовском ОТЦК и СП сообщили, что военнообязанный гражданин, нарушавший правила воинского учета и из-за которого возник конфликт, направлен на прохождение ВЛК.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области во время проведения мероприятий по оповещению 50-летний мужчина бросил гранату в сторону группы ТЦК. В результате взрыва телесные повреждения получили полицейский, военнослужащий, а также сам нападавший – всех троих госпитализировали.