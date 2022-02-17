Проведена титаническая работа, – Садовый подытожил готовность Львова к чрезвычайным ситуациям

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что уже успели сделать, чтобы город был готов к чрезвычайным ситуациям. Он сообщил, что за пол года уже сделали колоссальное количество важных вещей.

Он об этом говорил 17 февраля после утверждения 2-летней Программы подготовки города к национальному сопротивлению. Также в этот день сообщили, что уже разработали систему оповещения в случае отсутствия электроэнергии.

К теме Львов утвердил план национального сопротивления: прописали четкие действия по 5 направлениям

Город в любом случае будет жить и развиваться

Прежде всего глава Львова поблагодарил всех коллег в горсовете. Ведь все чиновники очень системно трудились над подготовкой в течение последних недель. Мол, есть очень много вопросов, которые непривычны для других общин Украины, а во Львове их уже проработали.

Проведена титаническая работа. Мы должны моделировать нештатную ситуацию: когда выходят из строя сети и подстанции, город должен жить и развиваться,

– сказал Андрей Садовый.

Также он назвал несколько основных вещей, которые уже успели сделать:

даже при полном отсутствии электроэнергии жителям будет подаваться санитарный объем воды.

продолжит работать медицинская система – это стало возможно благодаря усилению инженерных возможностей – закупке дизель-генераторов.

что касается медицины, то также уже закупают дополнительное оборудование для банка крови.

А в Первом медицинском объединении Львова есть 3-месячный запас медикаментов.

Какую систему оповещения разработали

Во время сессии ЛГС руководитель гражданской защиты и территориальной обороны города Николай Грицайцук рассказал, как население получит информацию о чрезвычайных ситуациях. Речь идет о случаях, когда отсутствует электроснабжение.

В случае полного отключения электроэнергии, проработаны маршруты для мобильного оповещения – есть 7 авто: по 1 машине в каждой администрации и 1 машина в управлении. Дополнительно хотим закупить еще 20 автомобилей. Будут нанесены маршруты, чтобы за наименьшее время провести оповещение,

– рассказал Грицайцук.

Он добавил, что также есть возможность оповестить население с помощью 8 громкоговорителей. Они способны передать текстовые сообщения.

Одна из машин разработанной системы оповещения / Фото ЛГС