Проверки усилятся, – глава ЛОГА рассказал, что изменится после введения чрезвычайного положения

Совет национальной безопасности и обороны Украины будет просить правительство ввести режим чрезвычайного положения на территории Украины. В ЛОГА заявили, что хоть он и предусматривает ряд ограничений, но радикально не влияет на жизнь людей.

Чрезвычайное положение планируется ввести везде, кроме Луганской и Донецкой областей. Об этом 23 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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На Львовщине усилятся проверки и патрулирование

Режим чрезвычайного положения в Украине начнет действовать после подписания указа Президента и утверждения Верховной Радой. Народные избранники намерены проголосовать за это 24 февраля. Глава ЛОГА Максим Козицкий подчеркнул, что говорится о введении именно чрезвычайного, а не военного положения.

Что это значит для жителей Львовщины? Прежде всего – это усиление проверок, касающихся антитеррористической опасности, усиление патрулирования полиции и несение правоохранителями своих служебных обязанностей, возможная проверка документов граждан,

– отметил глава области.

По его словам, в таком режиме люди должны быть бдительными в отношении подозрительных лиц на улице, в транспорте и общественных местах.

"Чрезвычайное состояние – это не о комендантском часе, а об усилении бдительности на Львовщине", – добавил Козицкий.

Кроме этого, по словам главы ЛОГА, развертывание подразделений терробороны в области является основным заданием. Поэтому он пригласил всех сознательных жителей присоединяться к их рядам.

"Это важный элемент обороны и помощи правоохранительным органам, администрации и органам местного самоуправления по установлению правопорядка и укреплению обороноспособности", – отметил Козицкий.

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Документы и автомобили будут проверяться

Руководитель ГУ Нацполиции Львовщины Александр Шляховский отметил, что во время чрезвычайного положения правоохранители имеют право проверять у людей документы и автомобили на предмет перевозки запрещенных вещей, оружия.

"В условиях введения чрезвычайного положения на территории органы Нацполиции переведены в усиленный порядок несения службы и взаимодействия со штабом зоны территориальной обороны, возглавляемым главой ЛОГА Максимом Козицким. Мы работаем для создания безопасной среды в области", – добавил правоохранитель.

По его словам, при возникновении вопросов или непонятных ситуаций следует звонить по телефону 102. Также можно обращаться в полицию за консультациями очно.

"Любых ограничений для продажи оружия населению пока нет. О введении комендантского часа тоже речь не идет", – подытожил Шляховский.

Руководитель СБУ во Львовской области Иван Осипчук подчеркнул, что Служба безопасности Украины работает в штатном режиме. Все вопросы по госбезопасности находятся на контроле у ​​руководства.

"Штаб, который я возглавляю, это Антитеррористический центр, в усиленном режиме работы. Соответственно на все события, которые будут возникать, будем реагировать вовремя, слаженно, без паники и без всякого сомнения", – отметил Осипчук.

Что такое чрезвычайное положение

Это временный правовой режим, предусматривающий ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят после согласования СНБО, которое обращается к президенту. Потом за соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения составляет от 30 до 60 дней, однако его могут продлить по необходимости.

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