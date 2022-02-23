Однако в городе может начать действовать ряд нововведений. Об этом сообщили во время брифинга 23 февраля.
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Во Львове пока не вводят комендантский час
После заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности введения в Украине чрезвычайного положения во Львовском горсовете провели брифинг. На нем сообщили, что в городе не будут внедрять комендантский час. Зато во Львове могут действовать такие нововведения:
- усиленные проверки на предмет антитеррористической опасности;
- проверка документов граждан на улицах;
- усиленное патрулирование города;
- осмотр автомобилей на наличие запрещенных вещей, оружия и взрывчатки.
В Украине могут ввести чрезвычайное положение: коротко
- В Украине начинают вводить ряд ограничений из-за усиления агрессии России.
- В частности, в стране могут ввести комендантский час и чрезвычайное положение. О такой просьбе СНБО сообщил на брифинге Алексей Данилов.
- Чрезвычайное положение планируют ввести по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Он предусматривает ряд правил. В частности, проверку документов, ограничение движения транспорта, возможность изъятия оружия и тому подобное.
- Нардепы намерены проголосовать по просьбе СНБО уже 23 февраля.
- В свою очередь, после введения комендантского часа людям запрещено находиться на улицах без специальных пропусков в определенное время, вероятнее всего, ночью.
- Если человек будет находиться в неназначенное время на улице, его имеют право задержать, проверить документы и узнать причину нарушения правил.
- За их выполнением будут следить военнослужащие или сотрудники полиции.
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