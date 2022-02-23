Однак у місті може почати діяти низка нововведень. Про це повідомили під час брифінгу 23 лютого.

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У Львові поки не вводять комендантську годину

Після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про можливість введення в Україні надзвичайного стану у Львівській міськраді провели брифінг. На ньому повідомили, що в місті поки не впроваджуватимуть комендантську годину. Натомість у Львові можуть почати діяти такі нововведення:

  • посилені перевірки на предмет антитерористичної небезпеки;
  • перевірка документів громадян на вулицях;
  • посилене патрулювання міста;
  • огляд автівок на наявність заборонених речей, зброї та вибухівки.

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: коротко

  • В Україні починають вводити низку обмежень через посилення агресії Росії.
  • Зокрема, в країні можуть запровадити комендантську годину та надзвичайний стан. Про таке прохання РНБО повідомив на брифінгу Олексій Данілов.
  • Надзвичайний стан планують запровадити по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Він передбачає низку правил. Зокрема, перевірку документів, обмеження руху транспорту, можливість вилучення зброї тощо.
  • Нардепи мають намір проголосувати щодо цього прохання РНБО вже 23 лютого.
  • Своєю чергою, після введення комендантської години людям заборонено перебувати на вулицях без спеціальних перепусток у певний час, найімовірніше, вночі.
  • Якщо особа перебуватиме у непризначений час на вулиці, її мають право затримати, перевірити документи й дізнатися причину порушення правил.
  • За їхні виконанням слідкуватимуть військовослужбовці або співробітники поліції.

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