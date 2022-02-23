Якщо буде потрібна потреба у відповідному рішенні – його ухвалять. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.
Важливо РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні
Данілов: Ніхто нікого не кошмаритиме
За його словами, обов'язок влади – забезпечувати безпеку України. Тому відповідно до ситуації ухвалюватимуть потрібні рішення.
За необхідності (введуть комендантську годину – 24 канал). Ніхто нікого не кошмаритиме,
– наголосив Данілов.
Він пояснив, що в разі необхідності для забезпечення безпеки відповідне рішення буде обов'язком та завданням країни.
Повний брифінг РНБО: дивіться відео
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