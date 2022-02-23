В обращении депутаты ЛГС категорически осудили "легитимизацию" Путиным боевиков. Они требуют Кремль немедленно вывести оккупационные войска с территории Украины и прекратить любую деятельность, направленную против ее суверенитета и территориальной целостности.

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Депутаты ЛГС подготовили совместное обращение

Депутаты всех фракций Львовского горсовета подготовили обращение к правительству и городам-партнерам. В нем говорится, что преступные решения президента России Владимира Путина не выдерживают никакой критики не только со стороны исторической науки, но и с позиций международного права и межгосударственных договоренностей. Они свидетельствуют лишь о его психологической неуравновешенности.

Подобное положение дел прогнозирует непредсказуемые действия со стороны Кремля и подвергает Европу и мир угрозе бессмысленной и масштабной войны,

– говорится в обращении.

Львовские депутаты призвали правительство и международных партнеров:

безотлагательно применять эффективные и жесткие санкции в отношении страны-агрессора и ее представителей (в том числе для российского капитала, который размещен на территории Украины) и предоставить Украине всестороннюю помощь;

и ее представителей (в том числе для российского капитала, который размещен на территории Украины) и предоставить Украине всестороннюю помощь; поддержать предложение МИД о полном разрыве дипломатических отношений с Россией и определить процедуру особого режима перемещения россиян на территории Украины;

и определить процедуру особого режима перемещения россиян на территории Украины; Кабмин призвали рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Украины для транзита авиасообщение с Россией и прекратить любое железнодорожное сообщение со страной агрессором через территорию нашей страны;

и прекратить любое железнодорожное сообщение со страной агрессором через территорию нашей страны; заморозить активы российского бизнеса и коллаборантов в Украине;

и коллаборантов в Украине; принять отдельное постановление о проведении упрощенной процедуры закупки для обеспечения сил теробороны и упростить поставки гуманитарной помощи в Украину ;

; немедленно увеличить финансирование оборонных расходов за счет статей, которые не являются приоритетными в условиях повышенной военной угрозы;

за счет статей, которые не являются приоритетными в условиях повышенной военной угрозы; обеспечить финансирование на размещение и обеспечение внутренне перемещенных людей ;

; разработать кризисный сценарий создания военно-гражданских администраций в районах вероятных военных действий;

в районах вероятных военных действий; Верховную Раду призвали отменить закон №4499 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и принять альтернативный законопроект №4335-1 о гражданском оружии и боеприпасах.

Обратите внимание! Полный текст обращения львовских депутатов можно посмотреть н а сайте горсовета.



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Городской глава поддержал депутатское обращение

Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил руководителей всех фракций ЛГС за их совместное обращение.

"Сегодня мы здесь, в мирном Львове, в государстве, которое находится в сложном периоде своей жизни. И от нас многое зависит, ведь на нас обращают внимание, многие городские главы звонят, спрашивают совета. В первую очередь, мы должны иметь железные нервы и быстро принимать оперативные решения", – отметил городской глава.

По словам Садового, сейчас трудно спрогнозировать, соберутся ли депутаты горсовета на следующую сессию, или их будут ждать какие-то экстремальные условия и необычные ситуации. Поэтому он попросил народных избранников честно выполнять свою работу и направлять каждый свой день на те дела, которые должны выполнять.

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Военные на передовой нуждаются в поддержке

Садовый отметил, что 22 февраля он разговаривал с командиром 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

"Они сегодня – на передовой позиции. Дал четкий перечень, что нужно. Сегодня мы дали это в работу: часть будем оперативно закупать за бюджетные средства, часть – буду обращаться к предпринимателям, возможно, к коллегам-депутатам", – добавил городской глава.

По словам мэра, также есть четкий запрос от 24-й бригады и Академии сухопутных войск.

Сегодня поддержка наших военных на передовой – это вопрос номер 1. Мы оказываем максимальное содействие, каждый день находим дополнительные резервы и помогаем нашим ребятам на передовой. Это наше общее дело, наше государство,

– отметил городской глава.

Садовый отметил, что во Львове необходимо обеспечить функционирование города в такой непростой период, и подготовку к этому начали заранее.

"Должны быть в хорошем здоровье, потому что сегодня каждый день важный, и мы должны ценить этот момент жизни в мирном государстве и готовиться каждый день, чтобы быть сильнее. Поэтому обучение, умение и владение оружием, оказание первой домедицинской помощи – это чрезвычайно важно", – добавил городской глава.

Также, по словам мэра, в городе есть возможность подавать санитарный объем воды при отсутствии электроэнергии, а если не будет связи – делать оповещения. Мэр подытожил, что работа, продемонстрированная за последнее время, дает большую веру, что у Украины есть шанс. Ведь самой большой угрозой для нашего государства всегда был раздор, а когда украинцы едины, они – непобедимы.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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