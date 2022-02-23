После проведения заседания Совета по нацбезопасности и обороне его секретарь Алексей Данилов рассказал детали того, о чем говорили члены СНБО, сообщает 24 канал.

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Новое заседание СНБО

Совет нацбезопасности и обороны перешел на работу 24 на 7. Такое решение там было принято сразу же после признания Россией боевиков.

Брифинг СНБО после заседания: смотрите онлайн

Главное с заседания СНБО 21 февраля