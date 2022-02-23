После проведения заседания Совета по нацбезопасности и обороне его секретарь Алексей Данилов рассказал детали того, о чем говорили члены СНБО, сообщает 24 канал.
Читайте также СНБО перешел на работу 24 на 7
Новое заседание СНБО
Совет нацбезопасности и обороны перешел на работу 24 на 7. Такое решение там было принято сразу же после признания Россией боевиков.
Брифинг СНБО после заседания: смотрите онлайн
Главное с заседания СНБО 21 февраля
- После "легитимизации" Россией боевиков на оккупированных частях Донбасса СНБО собрался на экстренное заседание. Алексей Данилов тогда объяснил, как будет работать Совет с учетом новых обстоятельств.
- Его члены обсудили ситуацию возле границ Украины и слушали доклады, в частности генпрокурора Венедиктовой.
- Секретарь Совета по нацбезопасности подчеркнул, что украинская сторона будет выполнять все свои обязательства перед жителями оккупированных территорий Донбасса.