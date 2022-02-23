Надзвичайний стан планують запровадити скрізь, окрім Луганської та Донецької областей. Про це 23 лютого заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Актуально РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні

На Львівщині посиляться перевірки та патрулювання

Режим надзвичайного стану в Україні почне діяти після підписання відповідного указу Президента та затвердження Верховною Радою. Народні обранці планують проголосувати за це 24 лютого. Очільник ЛОДА Максим Козицький наголосив, що мовиться про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану.

Що це означає для мешканців Львівщини? Перш за все – це посилення перевірок, які стосуються антитерористичної небезпеки, посилення патрулювання поліції та несення правоохоронцями своїх службових обов'язків, можлива перевірка документів громадян,

– зазначив очільник області.

За його словами, в такому режимі люди повинні бути пильними щодо підозрілих осіб на вулиці, у транспорті та громадських місцях.

"Надзвичайний стан – це не про комендантську годину, а про посилення пильності на Львівщині", – додав Козицький.

Окрім цього, за словами очільника ЛОДА, розгортання підрозділів тероборони в області є наразі основним завданням. Тому він запросив усіх свідомих мешканців долучатись до їхніх лав.

"Це важливий елемент оборони та допомоги правоохоронним органам, адміністрації та органам місцевого самоврядування щодо встановлення правопорядку і зміцнення обороноздатності", – зауважив Козицький.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!



Через посилення російської агресії низка країн вводить санкції / Інфографіка 24 каналу

Варто прочитати Надзвичайний стан у Львові: чи вводитимуть обмеження та за якими правилами житиме місто

Документи та автомобілі перевірятимуть

Керівник ГУ Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський зазначив, що під час надзвичайного стану правоохоронці мають право перевіряти у людей документи та автомобілі на предмет перевезення заборонених речей, зброї тощо.

"В умовах введення надзвичайного стану на території органи Нацполіції переведені в посилений порядок несення служби та взаємодії зі штабом зони територіальної оборони, який очолює голова ЛОДА Максим Козицький. Ми працюємо для створення безпечного середовища в області", – додав правоохоронець.

За його словами, при виникненні запитань чи незрозумілих ситуацій слід телефонувати за номером 102. Також можна звертатися у поліцію за консультаціями очно.

"Будь-яких обмежень для продажу зброї населенню поки що немає. Про запровадження комендантської години теж не йдеться", – підсумував Шляховський.

Керівник СБУ у Львівській області Іван Осипчук наголосив, що Служба безпеки України працює в штатному режимі. Всі питання щодо держбезпеки перебувають на контролі в керівництва.

"Штаб, який я очолюю, це Антитерористичний центр, є в посиленому режимі роботи. Відповідно на всі події, які будуть виникати, будемо реагувати вчасно, злагоджено, без паніки та без будь-якого сумніву", – зазначив Осипчук.

Що таке надзвичайний стан Це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують після погодження РНБО, яка звертається до президента. Потім за відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану становить від 30 до 60 днів, проте його можуть продовжити за потреби.

РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні: дивіться відео