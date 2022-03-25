Путин равен Гитлеру, – Садовый о том, как Россия продолжает преступления нацистов

Мэр Львова Андрей Садовый где приравнял преступления, которые совершает российский диктатор Владимир Путин с теми, что и совершал лидер нацистов Адольф Гитлер.

Такую характеристику Путину Андрей Садовый дал в интервью американскому телеканалу CNN.

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"Каждый день российский агрессор убивает детей, женщин. Всех людей. Это нацизм. Это безумие. Сегодня Гитлер равняется Путину, Путину равняется Гитлеру", – заявил городской голова Львова.

Журналист также отметил, что в городе все верят в победу над Россией, сколько бы на это времени не нужно было. Ведь львовяне не отдадут свою независимость и свободу.