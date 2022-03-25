Таку характеристику Путіну Андрій Садовий дав під час інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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Кожен день російський агресор вбиває дітей, жінок. Усіх людей. Це нацизм. Це божевілля. Сьогодні Гітлер дорівнює Путін, Путін дорівнює Гітлер,

– заявив міський голова Львова.

Журналіст також відзначив, що у місті всі вірять в перемогу над Росією, скільки б на це часу не треба було. Адже львів'яни не віддадуть свою незалежність та свободу.