"Работали и будем работать": ночной клуб во Львове о работе в красной зоне

Львовский ночной клуб "Малевич" не планирует закрываться в красной зоне. Руководители говорят, что заведение работает сейчас и будет работать постоянно, несмотря на аргументы представителя городской власти.

Заместитель мэра Андрей Москаленко говорит, что учреждение не планирует соблюдать карантинные ограничения. Чиновник сам приехал в "Малевич", чтобы проверить там ситуацию. Об этом он рассказал 27 октября.

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"Что вы вцепились в ночные клубы"

Андрей Москаленко рассказал, что "Малевич" работает сейчас и будет открыт на выходные. Заместитель мэра позвонил руководству и сделал замечание. Однако в клубе ответили, что они будут работать постоянно.

Что вы вцепились в те ночные клубы. Работали и будем работать,

– сказали руководители.

Москаленко пытался объяснить ситуацию с коронавирусом и рассказал о переполненных больницах, но это не помогло. Руководители ответили, что Львов – единственный город, который ограничивает ночные клубы. К тому же все работники в заведении вакцинированы, и это якобы позволяет им работать в красной зоне.

Заммэра добавил, что обратился в полицию. Он надеется, что правоохранители решат ситуацию.

Текст публикации Андрея Москаленко:

Объезжал вечером "ковидные" больницы и заехал только что по дороге в ночной клуб "Малевич".

Думаю, гляну, как выполняются карантинные ограничения.

Зашел внутрь. Говорят, что сегодня программы уже нет. Но с четверга до воскресенья – приглашаем.

Позвонил представителям владельца и услышал длинный спич. "Что вы вцепились в те ночные клубы. Работали и будем работать".

На мои аргументы, о ситуации с ковидом и переполненных реанимациях, услышал, что мы единственный город, который ограничивает ночные клубы, и у них все вакцинированы. Тут даже комментировать нечего. Обратился в полицию. Надеюсь реакция будет должной.

Имею предложение ко всем владельцам ночных клубов, которые не согласны с постановлением и продолжают работать – предлагаю экскурсию в ковидную реанимацию одной из больниц. Тогда вопросов больше не будет. Спокойной ночи!