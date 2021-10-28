Заступник мера Андрій Москаленко каже, що заклад не планує дотримуватися карантинних обмежень. Чиновник сам приїхав до "Малевича", щоб перевірити там ситуацію. Про це він розповів 27 жовтня.

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"Що ви вчепились в нічні клуби"

Андрій Москаленко розповів, що "Малевич" працює зараз і буде відкритим на вихідні. Заступник мера зателефонував до керівництва й зробив зауваження. Проте в клубі відповіли, що вони працюватимуть постійно.

Що ви вчепились в ті нічні клуби. Працювали і будемо працювати",

– сказали керівники.

Москаленко намагався пояснити ситуацію з коронавірусом і розповів про переповнені лікарні, але це не допомогло. Керівники відповіли, що Львів – єдине місто, яке обмежує нічні клуби. До того ж всі працівники в закладі вакциновані й це начебто дозволяє їм працювати в червоній зоні.

Заступник мера додав, що звернувся в поліцію. Він сподівається, що правоохоронці вирішать ситуацію.

Текст публікації Андрія Москаленка:

Об’їжджав ввечері "ковідні" лікарні і заїхав щойно по дорозі у нічний клуб "Малевич".

Думаю, гляну, як виконуються карантинні обмеження.

Зайшов всередину. Кажуть, що сьогодні програми вже немає. Але з четверга до неділі - запрошуємо.

Зателефонував до представників власника і почув довгий спіч. "Що ви вчепились в ті нічні клуби. Працювали і будемо працювати".

На мої аргументи, про ситуацію яка є з ковідом і переповнені реанімації, почув, що ми єдине місто яке обмежує нічні клуби і в них всі вакциновані. Тут навіть коментувати не має що. Звернувся в поліцію. Сподіваюсь реакція буде належна.

Маю пропозицію до всіх власників нічних клубів, які не згодні з постановою і продовжують працювати - пропоную екскурсію в ковідну реанімацію однієї з лікарень. Тоді питань більше не буде Добраніч!