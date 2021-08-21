Ремонт наконец завершился: 2 львовские магистральные улицы откроют для проезда
Источник:Львовский горсовет
Во Львове с 23 августа откроют для проезда улицу Богдана Хмельницкого и часть улицы Бандеры. Из-за этого произойдут изменения в движении транспорта.
Ремонт этих улиц подошел к своему завершению. Привычное движение автобусов № 20 и 25 вскоре восстановят.
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Во Львове 2 улицы откроют для проезда
По информации Львовавтодора, 23 августа восстановят движение на улице Богдана Хмельницкого. Также для проезда откроют часть улицы Степана Бандеры – от Чупрынки до Коновальца. Поэтому автобусы №20 и 25 снова начнут курсировать по улице Хмельницкого. Кроме этого, произойдут изменения в движении транспорта на Бандеры.
Произойдут изменения в движении частного транспорта по улице Бандеры, поскольку участок от улицы Чупрынки до улицы Коновальца откроют для проезда,
– рассказал представитель Львовавтодора Алексей Хмель.
По его словам, движение организуют в соответствии с согласованной полицией схемой ОДД.
Схема организации движения на Бандеры / Фото ЛГС
Коротко о ремонте улицы Бандеры
- На улице Степана Бандеры во Львове, в частности на участке от улицы Городоцкой до Героев УПА, 24 марта начали ремонт.
- По проекту, на улице Бандеры отреконструируют все инженерные сети и обустроят новые пути и контактную сеть трамвая.
- Также здесь заменят уличное освещение, создадут с обеих сторон дороги велосипедные полосы, парковочные карманы для машин скорой помощи, аварийных служб и временной стоянки машин жителей домов.
- После ремонта улица Бандеры станет инклюзивной. Здесь снизят тротуары, а все пешеходные зоны станут пригодными для передвижения маломобильных групп населения.
- На улице установят 7 остановок общественного транспорта и 4 светофора.
- Проект предусматривает, что продолжительность строительства дороги составит 9 месяцев.
- Общая стоимость выполнения работ – 209,49 миллиона гривен