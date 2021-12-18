В результате аварии на шахте на Львовщине погиб горняк

На шахте "Надежда" вечером 17 декабря произошло обрушение породы. В результате погиб 35-летний горняк.

Авария произошла примерно в 18:00. Шахта "Надежда" располагается в городе Сосновка, что недалеко от Червонограда на Львовщине.

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Шахтер оказался под завалами

Как рассказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык, обрушение произошло на глубине 500 метров.

Сначала была информация, что под завалами оказался шахтер 1986 года рождения. Через некоторое время сообщили, что спасти мужчину так и не удалось. Он, к сожалению, погиб.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уточнил, что авария произошла на глубине 544 метра в 164 бортовом штреке. На месте работали два отделения горноспасательной службы.

Горняк умер по дороге на поверхность

Медики подземного медицинского пункта оказали помощь мужчине. Но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер.

Искренние соболезнования семье погибшего. Склоняем головы перед работниками одной из самых опасных и недооцененных профессий в мире,

– добавил Волынец.

Пока неизвестно, были ли под завалами другие горняки. Причины аварии устанавливаются.

Не первая смерть на шахтах Украины

Редакция 24 канала также выражает соболезнования семье и близкому окружению погибшего!

Недавно в Кривом Роге на шахте Артем-1 также произошло обрушение породы. Под обломками оказался 48-летний проходчик.

Мужчину пытались спасти его коллеги. Но от полученных травм он скончался.

По факту инцидента внесли сведения в Единый реестр досудебных решений. Статья касается нарушения правил безопасности при выполнении работ, что привело к гибели человека.

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Полный текст публикации "Эхо Червонограда" о гибели горняка

На шахте "Надежда" авария. Предварительно под завалами находится один горняк. Обновлено. К сожалению, шахтер погиб

Как сообщил первый заместитель главы ЛОГА Андрей Годык, информация от ГСЧС, что на шахте "Надежда" произошел обвал породы на глубине 500 м, поступила в 18:12.