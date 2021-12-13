Садовый на лыжах поздравил всех Андреев с именинами: интересное фото
Источник:фейсбук Андрея Садового
Верующие 13 декабря чествуют святого Андрея Первозванного. Мэр Львова Андрей Садовый оригинально поздравил всех тезок с именинами.
По случаю праздника городской голова отправился в Карпаты. Там он катался на лыжах со своими детьми.
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Садовый оригинально поздравил тезок с праздником
Украинцы 13 декабря отмечают важный христианский праздник – День святого Андрея Первозванного. Мэр Львова поздравил всех своих тезок с именинами.
Всех Андреев с праздником! Спасибо всем за поздравления! По возможности все перечитываю,
– отметил мэр.
Городской голова отправился со своей семьей в Карпаты, чтобы прокатиться на лыжах. По его словам, теплые слова поднимают лучше любого подъемника.
"Дети вытащили на один день на лыжи и оно того стоит, потому что наши Карпаты – лучшие", – подытожил Садовый.
К своему посту мэр прикрепил волшебное фото. На нем он позирует со своей женой Екатериной Кит-Садовой и сыном на заснеженном склоне.
Садовый поздравил всех Андреев с праздником / Фото Андрея Садового
Текст поста Андрея Садового:
Всех Андреев с праздником! Спасибо всем за поздравления! По возможности все перечитываю)
Теплые слова поднимают лучше любого подъемника) Дети вытащили на один день на лыжи и оно того стоит, потому что наши Карпаты – лучшие!