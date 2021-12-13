Садовий на лижах привітав усіх Андріїв з іменинами: цікаве фото

З нагоди свята міський голова вирушив у Карпати. Там він катався на лижах зі своїми дітьми.

Цікаво 13 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Садовий оригінально привітав тезок зі святом

Українці 13 грудня відзначають важливе християнське свято – День святого Андрія Первозванного. Міський голова Львова привітав усіх своїх тезок з іменинами.

Всіх Андріїв зі святом! Дякую всім за привітання! По можливості все перечитую,

– зауважив мер.

Міський голова вирушив зі своєю сім'єю у Карпати, щоб покататися на лижах. За його словами, теплі слова підіймають краще за будь-який підіймач.

"Діти витягли на один день на лижі й воно того варте, бо наші Карпати – найкращі", – підсумував Садовий.

До свого допису мер прикріпив чарівну світлину. На ній він позує зі своєю дружиною Катериною Кіт-Садовою та сином на засніженому схилі.



Садовий привітав усіх Андріїв зі святом / Фото Андрія Садового

Текст допису Андрія Садового:

Всіх Андріїв зі святом! Дякую всім за привітання! По можливості все перечитую)

Теплі слова підіймають краще за будь-який підіймач) Діти витягли на один день на лижі й воно того варте, бо наші Карпати – найкращі!