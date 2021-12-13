По случаю праздника городской голова отправился в Карпаты. Там он катался на лыжах со своими детьми.

Интересно 13 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Садовый оригинально поздравил тезок с праздником

Украинцы 13 декабря отмечают важный христианский праздник – День святого Андрея Первозванного. Мэр Львова поздравил всех своих тезок с именинами.

Всех Андреев с праздником! Спасибо всем за поздравления! По возможности все перечитываю,

– отметил мэр.

Городской голова отправился со своей семьей в Карпаты, чтобы прокатиться на лыжах. По его словам, теплые слова поднимают лучше любого подъемника.

"Дети вытащили на один день на лыжи и оно того стоит, потому что наши Карпаты – лучшие", – подытожил Садовый.

К своему посту мэр прикрепил волшебное фото. На нем он позирует со своей женой Екатериной Кит-Садовой и сыном на заснеженном склоне.

Садовый поздравил всех Андреев с праздником / Фото Андрея Садового

Текст поста Андрея Садового:

Всех Андреев с праздником! Спасибо всем за поздравления! По возможности все перечитываю)

Теплые слова поднимают лучше любого подъемника) Дети вытащили на один день на лыжи и оно того стоит, потому что наши Карпаты – лучшие!