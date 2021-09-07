Садовый обсудил с мэром Вроцлава трагическую гибель украинца Никифоренко

Мэр Львова Андрей Садовый встретился с мэром Вроцлава Яцеком Сутриком. Вместе они обсудили трагическую гибель украинца Дмитрия Никифоренко, которого избили польские полицейские. Сутрик сказал, что тоже требует справедливого расследования.

Украинец погиб в вытрезвителе Вроцлава 30 июля. По информации польских СМИ, Никифоренко пытали полицейские при задержании.

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Обсудили смерть украинца

Андрей Садовый сообщает, что вместе с мэром Вроцлава обсудили много вопросов. Один из самых главных – трагическая смерть украинца Никифоренко. Яцек Сутрик сказал, что тоже хочет, чтобы виновных наказали.

Не могли, без сомнения, обойти смерть украинца Дмитрия Никифоренко. Мэр города подтвердил, что тоже требует справедливого расследования и наказания для виновных,

– пишет мэр Львова.



Мэр Львова поговорил о смерти Никифоренко с мэром Вроцлава / Фото из фейсбука Андрей Садового

Гибель Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве: что известно

30 июля в Польше погиб в вытрезвителе 25-летний украинец. Случилось это после задержания его полицией.

В польских СМИ говорят, что правоохранители связали его ремнями и пытали в течение часа.

Никифоренко стало настолько плохо, что в ситуацию вмешался врач. Однако реанимировать его не смогли.

Впоследствии 4 полицейских отстранили, а еще двоих – уволили.

Посольство Украины планировало отправить ноту МИД Польши. Расследование смерти постоянно контролируют украинские дипломатические органы.

5 сентября люди вышли на протест. Они требовали честного расследования, отставки главы местной полиции и наказания виновных.