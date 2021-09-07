Садовий обговорив з мером Вроцлава трагічну загибель українця Никифоренка

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся з мером Вроцлава Яцеком Сутриком. Разом вони обговорили трагічну загибель українця Дмитра Никифоренка, якого побили польські поліцейські. Сутрик сказав, що теж вимагає справедливого розслідування.

Українець загинув у витверезнику Вроцлава 30 липня. За інформацією польських ЗМІ, Никифоренка катували поліцейські при затриманні.

До теми "Зупиніть вбивць з поліції": у Польщі вимагали чесно розслідувати смерть українця Никифоренка

Обговорили смерть українця

Андрій Садовий повідомляє, що разом із мером Вроцлава обговорили багато питань. Одне з найголовніших – трагічна смерть українця Никифоренка. Яцек Сутрик сказав, що теж хоче, аби винних покарали.

Не могли, без сумніву, оминути смерті українця Дмитра Никифоренка. Мер міста підтвердив, що також вимагає справедливого розслідування і покарання для винних,

– пише мер Львова.



Мер Львова поговорив про смерть Никифоренка з мером Вроцлава / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Загибель Дмитра Никифоренка у Вроцлаві: що відомо

30 липня в Польщі загинув у витверезнику 25-річний українець. Трапилось це після затримання його поліцією.

У польських ЗМІ кажуть, що правоохоронці зв'язали його ремнями і катували протягом години.

Никифоренкові стало настільки зле, що в ситуацію втрутився лікар. Проте реанімувати його не змогли.

Згодом 4 поліцейських відсторонили, а ще двох – звільнили.

Посольство України планувало відправити ноту МЗС Польщі. Розслідування смерті постійно контролюють українські дипломатичні органи.

5 вересня люди вийшли на протест. Вони вимагали чесного розслідування, відставки очільника місцевої поліції та покарання винних.