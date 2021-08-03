Садовый поздравил львовскую борчиху Черкасову с бронзой Олимпиады-2020

3 августа 2021 , 16:21
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Источник:

фейсбук Андрея Садового

В Токио 3 августа состоялась схватка борчих Аллы Черкасовой и Сары Досьо за бронзовую награду Олимпиады-2020. Городской председатель Львова Андрей Садовый поздравил украинку с победой.

Черкасова – представительница Львовской области в соревнованиях по вольной борьбе среди женщин в категории до 68 килограммов. Олимпийские игры в Токио были последними в ее карьере.

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Садовый поздравил Черкасову с феерической победой

Алла Черкасова 3 августа в бронзовом финале Олимпийских игр встретилась с японкой Сарой Досьо. Украинка феерично победила соперницу и стала бронзовой призершей Олимпиады-2020. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил львовянку с великолепной победой.

Львовянка Алла Черкасова завоевала еще одну бронзовую медаль для Украины. Борчиха победила действующую олимпийскую чемпионку Сару Досьо. Поздравляем!
– отметил городской голова.

Как Черкасова получила "бронзу" на Олимпиаде-2020

  • Первые две схватки Черкасова завершила, не дав соперницам никаких шансов.
  • В первом поединке она одолела польскую борчиху Агнешку Вещек-Кордус со счетом 11:0.
  • В четвертьфинале Черкасова победила представительницу Германии Анну Кармен Шель со счетом 6:0.
  • Однако в полуфинале украинскую борчиху остановила чемпионка мира из США Тамира Менса-Сток. Она победила Черкасову со счетом 4:10.
Автор: Ольга Котів