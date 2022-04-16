Садовый призывает мир к тотальной изоляции России и россиян из-за войны

Россию нужно тотально изолировать. Граждан этой страны не должны поселять в отеле, принимать на учебу, продавать билеты на самолет или поезд.

Иначе зло, которое творят оккупанты, не удастся излечить. Об этом сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Обратите внимание ООН поможет с питанием украинцам, которые будут жить в контейнерных городках, – Садовый

"Иначе то зло, которое они творят, не лечится"

По его словам, именно этот месседж он постоянно передает всем иностранным политикам, мэрам и журналистам.

Я думаю, так и будет (говорится об изоляции – 24 канал),

– подчеркнул Садовый.

Он отметил, что городские власти Львова продолжают работать над тем, чтобы иностранные компании закрывали свой бизнес в государстве-агрессоре.

Иностранные компании должны закрыть свой бизнес в России

Согласно последней динамике те компании, которые не вышли из России в первые недели, как отметил мэр, сейчас начинают выходить.

"Мы проводим очень серьезную разъяснительную работу с головными офисами этих компаний в пределах Украины", – добавил Садовый.

Полная трансляция Андрея Садового: смотрите видео