Садовый призывает мир к тотальной изоляции России и россиян из-за войны
Источник:фейсбук Андрея Садового
Россию нужно тотально изолировать. Граждан этой страны не должны поселять в отеле, принимать на учебу, продавать билеты на самолет или поезд.
Иначе зло, которое творят оккупанты, не удастся излечить. Об этом сказал городской голова Львова Андрей Садовый.
Обратите внимание ООН поможет с питанием украинцам, которые будут жить в контейнерных городках, – Садовый
"Иначе то зло, которое они творят, не лечится"
По его словам, именно этот месседж он постоянно передает всем иностранным политикам, мэрам и журналистам.
Я думаю, так и будет (говорится об изоляции – 24 канал),
– подчеркнул Садовый.
Он отметил, что городские власти Львова продолжают работать над тем, чтобы иностранные компании закрывали свой бизнес в государстве-агрессоре.
Иностранные компании должны закрыть свой бизнес в России
Согласно последней динамике те компании, которые не вышли из России в первые недели, как отметил мэр, сейчас начинают выходить.
"Мы проводим очень серьезную разъяснительную работу с головными офисами этих компаний в пределах Украины", – добавил Садовый.
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