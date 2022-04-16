Інакше те зло, яке творять окупанти, не вдасться вилікувати. Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Зверніть увагу ООН допоможе з харчуванням українцям, які житимуть у контейнерних містечках, – Садовий

"Інакше те зло, яке вони творять, не лікується"

За його словами, саме цей меседж він постійно передає всім іноземним політикам, мерам та журналістам.

Я думаю, так і буде (мовиться про ізоляцію – 24 канал),

– наголосив Садовий.

Він зауважив, що міська влада Львова продовжує працювати над тим, аби іноземні компанії закривали свій бізнес у державі-агресорці.

Іноземні компанії повинні закрити свій бізнес у Росії

Згідно з останньою динамікою, ті компанії, які не вийшли з Росії в перші тижні, як відзначив мер, зараз починають виходити.

"Ми проводимо дуже серйозну роз'яснювальну роботу з головними офісами цих компаній в межах України", – додав Садовий.

Повна трансляція Андрія Садового: дивіться відео