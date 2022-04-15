Мер Львова зауважив, що це стане підтримкою для локального бізнесу. Окрім того, Садовий розповів: тимчасові містечка вже облаштовують у 3 районах.

Зауважте Львів щодня відправляє тонни гуманітарної допомоги у центральні та східні області України

Там мешкатимуть близько тисячі людей. Облаштувати тимчасові містечка допоміг польський уряд. Також Польща допомогла обставити їх меблями та обладнати санвузлами.

Садовий наголосив, що Україна ніколи не забуде цієї допомоги.

Всесвітня продовольча програма ООН допоможе забезпечувати харчуванням евакуйованих українців, які житимуть у контейнерних містечках,

– наголосив мер Львова.

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