Садовый рассказал, когда во Львове откроют для проезда улицу Бандеры

В настоящее время во Львове идет ремонт на ряде улиц, в частности на улице Степана Бандеры. По словам мэра Львова Андрея Садового, ее откроют для проезда еще до конца года.

Ремонт по улице Бандеры выполняет подрядная организация "Онур Конструкцион Интернешнл". Общая стоимость работ согласно договору составляет 209,5 миллиона гривен.

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Улицу Бандеры откроют до 19 декабря

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что на всех улицах, где проводят ремонт, продолжаются работы.

Улицу Степана Бандеры мы планируем к Николаю сделать полностью проездной. Это же касается улицы Шимзеров, ведь там основные работы уже завершили,

– добавил Садовый.

По словам мэра, конечно, что какие-то детали еще будут доделывать, однако по обеим улицам в этом году снова начнут ездить автомобили.

"Если говорить об улице Шевченко, то там ремонтные работы будут продолжаться в течение зимы. Учитывая скальную породу, на которую натолкнулись во время работ, замедлился процесс, потому что именно в том месте должен проходить коллектор", – отметил городской голова.

На улице Орлика также ведутся ремонтные работы. По словам Садового, здесь решили проложить коллектор не по тротуару, как было прежде, а по дороге. На этой улице ремонт также продлится зимой.

"Главное, что работы продолжаются. Все начатые работы будут завершены. Уже планируем ремонты, которые будем делать на следующий год" – подытожил мэр.

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Коротко о ремонте улицы Бандеры