Садовый рассказал, почему школьников отправили учиться онлайн
Источник:Тvoemisto
Учеников 1 – 4 классов во Львове отправят на дистанционное обучение. Это сделают для того, чтобы остановить волну заболевания COVID-19.
Если ситуация начнет улучшаться, то дети будут работать дальше в привычном режиме. Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый 29 октября.
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Другого варианта не было
Мэр говорит, что многие дети и молодые люди каждый раз больше болеют коронавирусом, в частности – штаммом Дельта.
Когда мы увидели статистику количества заболеваний среди детей – другого варианта не было. К большому сожалению, штамм Дельта, который охватывает Украину, является достаточно агрессивен, особенно для молодых людей и детей. Мы видим загруженность по детским больницам и имеем много информации по каждой школе в частности,
– говорит Андрей Садовый.
Ранее сообщалось, что школы, где провакцинировали 100% работников, будут работать в любой зоне. Однако, учитывая ситуацию в городе, это сейчас невозможно. Больных каждый раз становится больше, а больницы без остановки наполняются.
Как только волна заболевания спадет, дети сразу пойдут учиться. Тогда городские власти, возможно, начнут закупать экспресс-тесты для детей и работников в школе. Хотя сейчас средств на это нет.
Коротко о красной зоне во Львове
- 28 октября комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение, что Львов с 30 октября переходит в красную зону.
- Поэтому в городе запретят массовые мероприятия и концерты. Закроют все кафе, рестораны, ТРЦ, салоны красоты и спортивные клубы, где нет 100% вакцинированных работников и посетителей.
- Проезд для льготников ограничат – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не будут влиять. Водители обязательно должны быть вакцинированы.
- Продовольственные рынки, продуктовые магазины, аптеки будут работать в привычном режиме. Туда могут попасть как вакцинированные, так и те, кто не имеет прививок.