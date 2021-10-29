Садовый рассказал, почему школьников отправили учиться онлайн

Учеников 1 – 4 классов во Львове отправят на дистанционное обучение. Это сделают для того, чтобы остановить волну заболевания COVID-19.

Если ситуация начнет улучшаться, то дети будут работать дальше в привычном режиме. Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый 29 октября.

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Другого варианта не было

Мэр говорит, что многие дети и молодые люди каждый раз больше болеют коронавирусом, в частности – штаммом Дельта.

Когда мы увидели статистику количества заболеваний среди детей – другого варианта не было. К большому сожалению, штамм Дельта, который охватывает Украину, является достаточно агрессивен, особенно для молодых людей и детей. Мы видим загруженность по детским больницам и имеем много информации по каждой школе в частности,

– говорит Андрей Садовый.

Ранее сообщалось, что школы, где провакцинировали 100% работников, будут работать в любой зоне. Однако, учитывая ситуацию в городе, это сейчас невозможно. Больных каждый раз становится больше, а больницы без остановки наполняются.

Как только волна заболевания спадет, дети сразу пойдут учиться. Тогда городские власти, возможно, начнут закупать экспресс-тесты для детей и работников в школе. Хотя сейчас средств на это нет.

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