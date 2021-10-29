Якщо ситуація почне покращуватися, то діти будуть працювати далі у звичному режимі. Про це міський голова Львова Андрій Садовий 29 жовтня.
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Іншого варіанту не було
Міський голова каже, що в багатьох дітей і молодих людей щораз більше хворіють на коронавірус, зокрема – на штам Дельта.
Коли ми побачили статистику кількості захворювань серед дітей – іншого варіанту не було. На превеликий жаль, штам Дельта, який опановує Україну, є достатньо агресивний, особливо для молодих людей і дітей. Ми бачимо завантаженість по дитячих лікарнях і маємо багато інформації по кожній школі зокрема,
– каже Андрій Садовий.
Раніше повідомляли, що школи, де провакцинували 100% працівників, працюватимуть у будь-якій зоні. Проте з огляду на ситуацію в місті, це зараз є неможливим. Хворих щоразу стає більше, а лікарні без упину наповнюються.
Як тільки хвиля захворювання спаде, діти одразу підуть вчитися. Тоді міська влада, можливо, почне закупляти експрес-тести для дітей та працівників у школі. Хоча зараз коштів на це не має.
Коротко про червону зону у Львові
- 28 жовтня комісії з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення, що Львів з 30 жовтня переходить у червону зону.
- Відтак у місті заборонять масові заходи та концерти. Закриють усі кафе, ресторани, ТРЦ, салони краси та спортивні клуби, де немає 100% вакцинованих працівників і відвідувачів.
- Проїзд для пільговиків обмежать – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00. Однак на учасників бойових дій ці обмеження не впливатимуть. Водії обов'язково мають бути вакциновані.
- Продовольчі ринки, продуктові магазини, аптеки працюватимуть у звичному режимі. Туди можуть потрапити як вакциновані, так і ті, хто не має щеплень.