По словам главы Львова, решение о переводе учебных заведений в дистанционный формат приняли во время заседания штаба по оперативному реагированию и принятию решений по ситуации с коронавирусной болезнью.

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Из-за угрожающей ситуации с распространением COVID-19 за парты не вернутся как ученики старших классов, так и начальных.

Детские сады будут работать по привычному графику

Как отметил Садовый, уже с 1 ноября, как только каникулы официально закончатся, школы перейдут на дистанционное обучение.

Очно в городе будут работать только детсады.

Решение о переводе учебных заведений в режим онлайн должна поддержать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Она будет заседать 26 октября.

Львовщина станет "красной"

Кроме того, Садовый отметил, что 27 октября Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС планирует отнести всю Львовскую область к красной карантинной зоне.

Мы ожидаем, что завтра будет решение правительственной комиссии о переводе Львова в красную зону, нарабатываем протоколы. Это заставит нас кардинально изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система будет перегружена,

– подчеркнул мэр.

Смотрите видео объявления Андреем Садовым о переходе школ Львова в режим онлайн:

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 учеников школ Львова отправили на каникулы досрочно. Осенние каникулы длятся с 18 по 30 октября.