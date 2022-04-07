Садовый сказал, кого поселят в контейнерный городок во Львове
Во Львове начали монтировать первый контейнерный городок для переселенцев. В нем смогут проживать 350 украинцев.
Контейнеры для проживания обустраивают в одном из львовских парков. Об этом в эфире 24 канала сообщил городской глава Андрей Садовый.
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По словам мэра Львова, в городке будут жить студенты.
Сейчас эвакуируют определенные вузы с Востока Украины. Надо студентам дать надлежащие возможности для проживания и для того, чтобы они могли продолжить обучение,
– подчеркнул Садовый.
Он пояснил, как правило, между учебными заведениями происходит кооперация. Например, во Львов переехала Харьковская и Киевская академии искусств.
"Сегодня для них домом является Львовская академия искусств. Многие студенты, преподаватели нуждаются в поддержке", – отметил мэр.
Контейнерные городки – только первый шаг, – Садовый
Садовый отметил, что в целом такие контейнерные городки обустроят для тысячи граждан. Однако это – только первый шаг.