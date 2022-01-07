Садовый вдохновенно поздравил украинцев с Рождеством: атмосферное видео
Источник:фейсбук Андрея Садового
В Украине 7 января отмечают Рождество Христово. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех верующих с этим величественным праздником.
Мэр опубликовал видео поздравления на своей фейсбук-странице. Он пожелал всем украинским семьям мира, любви и добра.
К теме Во Львове установили главного Дидуха города: интересные фото и видео
Мэр Львова поздравил украинцев с Рождеством
Садовый 7 января поздравил всех украинцев с величественным праздником – Рождеством.
Поздравляем с Рождеством! Пусть Вифлеемская звезда каждому из нас всегда указывает верный путь. Помните, что ее свет хорошо виден на мирном небе, которое охраняют наши военные. Желаю любви и радости в ваших домах! Христос Рождается!,
– заметил городской голова.
Мэр Львова обнародовал атмосферное видео с установкой главного Дидуха на площади Яворницкого. Садовый произнес поздравления под сопровождение фантастических колядок.
Садовый поздравил украинцев с Рождеством: видео
Текст сообщения Андрея Садового:
Поздравляем с Рождеством! Пусть Вифлеемская звезда каждому из нас всегда указывает верный путь.
Помните, что ее свет хорошо виден на мирном небе, которое охраняют наши военные.
Желаю любви и радости в ваших домах! Христос Рождается!