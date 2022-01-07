Садовый вдохновенно поздравил украинцев с Рождеством: атмосферное видео

В Украине 7 января отмечают Рождество Христово. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех верующих с этим величественным праздником.

Мэр опубликовал видео поздравления на своей фейсбук-странице. Он пожелал всем украинским семьям мира, любви и добра.

К теме Во Львове установили главного Дидуха города: интересные фото и видео

Мэр Львова поздравил украинцев с Рождеством

Садовый 7 января поздравил всех украинцев с величественным праздником – Рождеством.

Поздравляем с Рождеством! Пусть Вифлеемская звезда каждому из нас всегда указывает верный путь. Помните, что ее свет хорошо виден на мирном небе, которое охраняют наши военные. Желаю любви и радости в ваших домах! Христос Рождается!,

– заметил городской голова.

Мэр Львова обнародовал атмосферное видео с установкой главного Дидуха на площади Яворницкого. Садовый произнес поздравления под сопровождение фантастических колядок.

Садовый поздравил украинцев с Рождеством: видео

Текст сообщения Андрея Садового:

Поздравляем с Рождеством! Пусть Вифлеемская звезда каждому из нас всегда указывает верный путь.

Помните, что ее свет хорошо виден на мирном небе, которое охраняют наши военные.

Желаю любви и радости в ваших домах! Христос Рождается!