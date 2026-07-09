СБУ и Нацполиция "по горячим следам" задержали мужчину, напавшего на правоохранителей во Львове

Вечером 9 июля стало известно, что во Львове удалось задержать мужчину, подозреваемого в нападении на полицейских, произошедшем накануне, 8 июля.

Им оказался 23-летний местный житель. Подробности сообщили в СБУ.

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Какие детали следствия предоставили в СБУ?

Подозреваемый был одним из заблокировавших служебный автомобиль украинских военных, а затем его повредил и перевернул.

Напомним, что событие произошло на проспекте Червоной Калины во Львове во время выполнения военными и полицейскими мер по оповещению.

При попытке правоохранителей прекратить противоправные действия участники толпы оказывали активное сопротивление полиции. Один из нападавших нанес телесные повреждения полицейскому.

Следователи готовят ему сообщение о подозрении по статьям о насилии в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство с применением оружия или специально подготовленных предметов.Также идет расследование по факту препятствования законной деятельности ВСУ в особый период. Правоохранители устанавливают всех участников беспорядков и нападений на военных и полицейских. Всем причастным грозит до 8 лет лишения свободы.