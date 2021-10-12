СБУ разоблачила бывшего топа ГСЧС, который торговал ртутью
Источник:СБУ
Работники контрразведки СБУ задержали двух членов преступной группировки, которые продавали особенно опасное вещество. Во время обысков правоохранители изъяли оружие и 25 килограммов ртути.
По данным следствия, организатором банды выступил бывший руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины. Он якобы привлек к незаконной деятельности жителя Закарпатской области, который ранее имел проблемы с законом.
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Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, если суд, конечно, признает их виновными.
Собирают доказательства для задержания других злоумышленников
Один из задержанных имел огнестрельное оружие / Фото СБУ
Одного из фигурантов уголовного дела правоохранители задержали при попытке продажи партии ртути. Другого – во время обысков в его квартире.
Следователи изъяли у злоумышленников:
- 25 килограммов металлической ртути;
- пистолет Browning калибра 9 миллиметров и более 300 патронов к оружию различного калибра.
Правоохранители изъяли 25 килограммов ртути / Фото СБУ
Один из задержанных находится в следственном изоляторе. Его подозревают только в продаже опасных веществ. Второму злоумышленнику только сообщили о подозрении в реализации ртути и в незаконном владении оружием. Вскоре суд будет выбирать ему меру пресечения.
Кроме того, контрразведчики пытаются установить личности других членов группировки и собрать доказательства их причастности к преступной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.