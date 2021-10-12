За даними слідства, організатором банди виступив колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України. Він нібито залучив до незаконної діяльності мешканця Закарпатської області, який раніше мав проблеми з законом.

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Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо суд, звісно, визнає їх винними.

Збирають докази для затримання інших зловмисників



Один із затриманих мав вогнепальну зброю / Фото СБУ

Одного з фігурантів кримінальної справи правоохоронці затримали під час спроби продажу партії ртуті. Іншого – під час обшуків у його квартирі.

Слідчі вилучили у зловмисників:

25 кілограмів металічної ртуті;

пістолет Browning калібру 9 міліметрів та понад 300 набоїв до зброї різного калібру.



Правоохоронці вилучили 25 кілограмів ртуті / Фото СБУ

Один із затриманих перебуває в слідчому ізоляторі. Його підозрюють лише у продажі небезпечних речовин. Другому зловмиснику лише повідомили про підозру у реалізації ртуті та у незаконному володінні зброєю. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Крім того, контррозвідники намагаються встановити особи інших членів угруповання та зібрати докази їх причетності до злочинної діяльності.

Досудове розслідування продовжується.