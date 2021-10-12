Через це в український валютний ринок "вкинули" сотні тисяч фальшивих доларів. Оскільки вони були якісно виготовлені, то не ідентифікувалися детекторами валют як підроблені.

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Хто організував схему

За даними СБУ, організатором злочинної схеми є мешканець Києва, який вже був причетним до аналогічних злочинів. Він налагодив збут фальшивих доларів до різних регіонів України, зокрема й до Житомирщини.

Схема працювала щонайменше з початку 2021 року. Банкноти збували через особисті зв'язки в середньому по кілька тисяч доларів на тиждень.



Служба безпеки заблокувала канал збуту фальшивих купюр / Фото пресслужби СБУ

Як викрили зловмисників

Правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві під час спецоперації. Усе відбулося під час збуту чергової партії підроблених грошей – 2 тисяч доларів.

За місцем проживання затриманих осіб та у приміщеннях, які вони використовували, одночасно провели 11 санкціонованих обшуків. Правоохоронці вилучили:

отримані злочинним шляхом гроші;

вогнепальну зброю та набої;

чорнові записи із "клієнтською базою" організатора схеми.

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Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють та блокують шляхи надходження підроблених грошей до фігурантів справи.