Чоловік за допомогою інших зловмисників намагався вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені.
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Зловмисник втік у Росію
Наразі встановили особу організатора злочинів. Він – уродженець Луганської області. За оперативними даними, чоловік переховується на території Росії. Його завербували російські спецслужби для проведення розвідувально-підривної діяльності проти держбезпеки України.
Наразі тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника.
Правоохоронці викрили агента спецслужб Росії / Фото СБУ
Деталі викритої злочинної діяльності
За завданням своїх "кураторів" агент планував кілька підпалів – іноземної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією, а також пошкодження історичного пам'ятника на Закарпатті.
Також зловмисник шукав виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він "гарантував" 30 тисяч доларів.
Серед інших "завдань" іноземного агента був збір і передача спецслужбам Росії секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону.
Учасників злочинної схеми викрили
Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ запобігли вчиненню злочинів і викрили їх учасників.
До суду скерували обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності одразу за 3 статтями, зокрема про державну зраду та організацію терористичного акту.