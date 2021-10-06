Чоловік за допомогою інших зловмисників намагався вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені.

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Зловмисник втік у Росію

Наразі встановили особу організатора злочинів. Він – уродженець Луганської області. За оперативними даними, чоловік переховується на території Росії. Його завербували російські спецслужби для проведення розвідувально-підривної діяльності проти держбезпеки України.

Наразі тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника.



Правоохоронці викрили агента спецслужб Росії / Фото СБУ

Деталі викритої злочинної діяльності

За завданням своїх "кураторів" агент планував кілька підпалів – іноземної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією, а також пошкодження історичного пам'ятника на Закарпатті.

Також зловмисник шукав виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він "гарантував" 30 тисяч доларів.

Серед інших "завдань" іноземного агента був збір і передача спецслужбам Росії секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону.

Учасників злочинної схеми викрили

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ запобігли вчиненню злочинів і викрили їх учасників.

До суду скерували обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності одразу за 3 статтями, зокрема про державну зраду та організацію терористичного акту.

Зверніть увагу! Контррозвідка СБУ викрила колишнього посадовця Ради з нацбезпеки та оборони, який передавав іноземним спецслужбам секретну інформацію. Його обвинувачують за статтею про державну зраду.