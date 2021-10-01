Зловмисник незаконно розповсюджував засекречену інформацію про вищі органи влади України.

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Під час спецоперації контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника. За даними слідства, експосадовець РНБО був завербований іноземною спецслужбою.

Його діяльність була спрямована на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних "кураторів" цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ.

Яке покарання світить експосадовцю

Колишньому чиновнику вже вручили обвинувальний акт. Його звинувачують за статтею 111 про державну зраду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Зауважимо, що нещодавно Служба безпеки України затримала на Херсонщині чоловіка, який допомагав росіянам захопити повітряний простір Криму. Затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. Йому повідомили про підозру у державній зраді.