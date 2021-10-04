У 2015 році терорист участь у боях в районі Ясинуватої на Донеччині. Аби піймати злочинця, контррозвідники СБУ провели спецоперацію.

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Терорист з "Оплоту", який добивав живих

Бойовик приїхав у Київ із Криму і шукав способи, як виїхати у Росію. Правоохоронці викрили його в одному з хостелів столиці.

Він входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військових АТО. Крім того, він проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних Сил України.

На відео із затримання, яке оприлюднила СБУ, він прямо зізнається у тому, що робив на Донбасі.

Я брав участь у бойових діях на стороні "ДНР", в "Оплоті". Був навідником, стріляли по стороні України. Добивав поранених,

– розповів терорист.

Дивіться оперативне відео із затриманим бойовиком

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру. За рішенням суду йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зверніть увагу! Командування збройних сил Росії впродовж вересня завозило на тимчасово окуповану територію Донеччини та Луганщини боєприпаси та бойову техніку. Водночас Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.