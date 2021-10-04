В 2015 году террорист участие в боях в районе Ясиноватой Донецкой области. Чтобы поймать преступника, контрразведчики СБУ провели спецоперацию.
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Террорист из "Оплота", добивавший живых
Боевик приехал в Киев из Крыма и искал способы, как уехать в Россию. Правоохранители задержали его в одном из хостелов столицы.
Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военных АТО. Кроме того, он проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
На видео задержания, которое обнародовала СБУ, он прямо признается в том, что делал на Донбассе.
Я участвовал в боевых действиях на стороне "ДНР", в "Оплоте". Был наводчиком, стреляли по стороне Украины. Добивал раненых,
– рассказал террорист.
Смотрите оперативное видео с задержанным боевиком
Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении. По решению суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.