В 2015 году террорист участие в боях в районе Ясиноватой Донецкой области. Чтобы поймать преступника, контрразведчики СБУ провели спецоперацию.

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Террорист из "Оплота", добивавший живых

Боевик приехал в Киев из Крыма и искал способы, как уехать в Россию. Правоохранители задержали его в одном из хостелов столицы.

Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военных АТО. Кроме того, он проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

На видео задержания, которое обнародовала СБУ, он прямо признается в том, что делал на Донбассе.

Я участвовал в боевых действиях на стороне "ДНР", в "Оплоте". Был наводчиком, стреляли по стороне Украины. Добивал раненых,

– рассказал террорист.

Смотрите оперативное видео с задержанным боевиком

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении. По решению суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание! Командование вооруженных сил России в течение сентября завозило на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей боеприпасы и боевую технику. В то же время Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.