Мужчина с помощью других злоумышленников пытался совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене.
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Злоумышленник сбежал в Россию
Сейчас установили личность организатора преступлений. Он – уроженец Луганской области. По оперативным данным, мужчина скрывается на территории России. Его завербовали российские спецслужбы для проведения разведывательно-подрывной деятельности против госбезопасности Украины.
Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.
Правоохранители разоблачили агента спецслужб России / Фото СБУ
Детали разоблаченной преступной деятельности
По заданию своих "кураторов" агент планировал несколько поджогов – иностранного дипломатического учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией, а также повреждение исторического памятника на Закарпатье.
Также злоумышленник искал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он "гарантировал" 30 тысяч долларов.
Среди других "заданий" иностранного агента был сбор и передача спецслужбам России секретных сведений о военных объектах на территории региона.
Участников преступной схемы разоблачили
Во время следственно-оперативных действий сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников.
В суд направили обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности сразу по 3 статьям, в частности о государственной измене и организации террористического акта.