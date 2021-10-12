Из-за этого в украинский валютный рынок "вбросили" сотни тысяч фальшивых долларов. Поскольку они были качественно изготовлены, то не идентифицировались детекторами валют как поддельные.
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Кто организовал схему
По данным СБУ, организатором преступной схемы является житель Киева, который уже был причастен к аналогичным преступлениям. Он наладил сбыт фальшивых долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирскую область.
Схема работала по меньшей мере с начала 2021 года. Банкноты сбывали через личные связи в среднем по несколько тысяч долларов в неделю.
Служба безопасности заблокировала канал сбыта фальшивых купюр / Фото пресс-службы СБУ
Как разоблачили злоумышленников
Правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве во время спецоперации. Все произошло во время сбыта очередной партии поддельных денег – 2 тысяч долларов.
По месту жительства задержанных лиц и в помещениях, которые они использовали, одновременно провели 11 санкционированных обысков. Правоохранители изъяли:
- полученные преступным путем деньги;
- огнестрельное оружие и патроны;
- черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.
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Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают и блокируют пути поступления поддельных денег к фигурантам дела.