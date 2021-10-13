СБУ разоблачила коррупционную схему на Львовском бронетанковом заводе

Контрразведка СБУ разоблачила схему закупки некачественных деталей на Львовском бронетанковом заводе. По информации следствия, чиновники военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков. Они изъяли документацию, которая подтверждала причастность к коррупционной схеме.

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СБУ разоблачила схему при ремонте украинской бронетехники

Контрразведка СБУ разоблачила коррупционную схему растраты бюджетных средств на одном из государственных предприятий, входящем в структуру Укроборонпрома. По информации ZAXID.NET, говорится о Львовском бронетанковом заводе.

По информации следствия, организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам. В свою очередь, чиновники военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза. Ориентировочная сумма растраты государственных денег составляет 700 тысяч гривен.



СБУ разоблачила новую коррупционную схему / Фото СБУ

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Сотрудники СБУ провели ряд обысков

Следователи открыли уголовное производство за "присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением". Если вину виновников докажут в суде, им будет грозить от 3 до 5 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В помещении завода и помещениях фигурантов дела провели обыски. Во время них изъяли документацию, подтверждающую причастность к преступлению, и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной оценке специалистов-экспертов в военной сфере, они не соответствуют указанным в тендере требованиям.

Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. Они пытаются установить все факты присвоения бюджетных денег и привлечь к ответственности причастных.



Следователи подозревают растрату 700 тысяч гривен из бюджета / Фото СБУ



Всех виновных пытаются привлечь к ответственности / Фото СБУ