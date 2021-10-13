Сотрудники СБУ провели ряд обысков. Они изъяли документацию, которая подтверждала причастность к коррупционной схеме.

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СБУ разоблачила схему при ремонте украинской бронетехники

Контрразведка СБУ разоблачила коррупционную схему растраты бюджетных средств на одном из государственных предприятий, входящем в структуру Укроборонпрома. По информации ZAXID.NET, говорится о Львовском бронетанковом заводе.

По информации следствия, организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам. В свою очередь, чиновники военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза. Ориентировочная сумма растраты государственных денег составляет 700 тысяч гривен.



СБУ разоблачила новую коррупционную схему / Фото СБУ

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Сотрудники СБУ провели ряд обысков

Следователи открыли уголовное производство за "присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением". Если вину виновников докажут в суде, им будет грозить от 3 до 5 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В помещении завода и помещениях фигурантов дела провели обыски. Во время них изъяли документацию, подтверждающую причастность к преступлению, и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной оценке специалистов-экспертов в военной сфере, они не соответствуют указанным в тендере требованиям.

Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. Они пытаются установить все факты присвоения бюджетных денег и привлечь к ответственности причастных.



Следователи подозревают растрату 700 тысяч гривен из бюджета / Фото СБУ



Всех виновных пытаются привлечь к ответственности / Фото СБУ