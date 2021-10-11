Правоохранители выяснили, что вербовкой граждан Украины занимался 27-летний киевлянин, который привлек к преступной деятельности сообщников.

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Детали вербовки украинцев для участия в войне в Сирии

С мужчиной работали еще 2 жителей Киевской области. Вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч долларов ежемесячно.

Вербовать злоумышленники пытались в основном спортсменов, военных, добровольцев, которые участвовали в войне на Донбассе или имеют хоть какой-то боевой опыт обращения с оружием.

Во время обысков у злоумышленников изъяли:

мобильные телефоны;

сим-карты;

компьютерную технику;

флешки;

банковские карты.

Вербовщики – под стражей

Сейчас продолжается досудебное расследование. В отношении вербовщиков открыли уголовное дело по статьям о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией и наемничестве.

Задержанным уже выбрали меру пресечения, они находятся под стражей.

Обратите внимание! Недавно в одном из хостелов Киева правоохранители обнаружили террориста так называемого "Оплота". Он занимался ликвидацией раненых украинских бойцов и добивал воинов, когда они были еще живы.