Правоохранители выяснили, что вербовкой граждан Украины занимался 27-летний киевлянин, который привлек к преступной деятельности сообщников.
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Детали вербовки украинцев для участия в войне в Сирии
С мужчиной работали еще 2 жителей Киевской области. Вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.
За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч долларов ежемесячно.
Вербовать злоумышленники пытались в основном спортсменов, военных, добровольцев, которые участвовали в войне на Донбассе или имеют хоть какой-то боевой опыт обращения с оружием.
Во время обысков у злоумышленников изъяли:
- мобильные телефоны;
- сим-карты;
- компьютерную технику;
- флешки;
- банковские карты.
Вербовщики – под стражей
Сейчас продолжается досудебное расследование. В отношении вербовщиков открыли уголовное дело по статьям о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией и наемничестве.
Задержанным уже выбрали меру пресечения, они находятся под стражей.