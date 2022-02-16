СБУ задержала патрульного из Львовщины: наладил схему "дани"

В Дрогобыче Львовской области агенты СБУ задержали капитана патрульной полиции. Правоохранителя подозревают в том, что он наладил коррупционную схему поборов.

Подозреваемый был задержан после очередного незаконного получения средств – 10 тысяч гривен. Об этом сообщили в региональном управлении СБУ 16 февраля.

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Должны были платить за проезд

Следователи установили, что капитан патрульной полиции обложил данью перевозчиков лесопродукции. Чтобы беспрепятственно транспортировать свою продукцию, водители должны были платить.

При задержании у подозреваемого обнаружили деньги, которые он получил в качестве взятки. Следует отметить, что эти купюры были "мечеными". В настоящее время пытаются установить личности всех причастных к преступлению.

Правоохранитель, который получал взятку / Фото СБУ

Что грозит за такие действия

Это дело расследуют по статье о неправомерной выгоде должностным лицом, которая объединена с вымогательством. Максимальное наказание по ней – от 5 до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители изъяли одну взятку / Фото СБУ

Другое недавнее задержание СБУ

7 февраля сообщили, что во Львовской области разоблачили масштабные коррупционные схемы должностных лиц Минобороны. По мнению следователей, мужчина разворовал 800 тысяч гривен.

При этом у него с коллегами была очень простая схема. Они вносили в акты приема-передачи ложные данные по отопительным площадям зданий.

Читайте текст сообщения СБУ Львовщины:

СБУ разоблачила на взяточничестве капитана патрульной полиции: облагал данью перевозчиков лесопродукции.

Служба безопасности Украины разоблачила инспектора патрульной полиции одного из отделений Дрогобычского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Злоумышленник организовал механизм систематического вымогательства и получения взяток с перевозчиков лесопродукции. В 10 тысяч гривен оценил он беспрепятственную транспортировку леса через территорию, на которой он осуществлял контроль.

Правоохранители задержали капитана полиции, согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после передачи ему очередной части неправомерной выгоды от гражданина Украины

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. УК Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной схеме лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ во Львовской области совместно с Львовским Управлением ДВБ Национальной полиции Украины, следователями Территориального Управления ГБР, расположенного во Львове при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.