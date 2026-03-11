СБУ завершила досудебное расследование по убийству Андрея Парубия: киллеру грозит пожизненное

Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт на киллера, который подозревается в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По результатам следственных действий задокументированы новые преступления со стороны фигуранта, в частности его призывы к свержению конституционного строя и ликвидации представителей государственной власти Украины.

Также в ходе расследования найдено охотничий обрез, который злоумышленник спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище для возможного использования в подрывной деятельности.