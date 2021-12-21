Семейная банда: 2 жительницы Закарпатья ограбили в подъезде львовянку

Во Львове мать и дочь в подъезде напали на 68-летнюю львовянку. Злоумышленницы украли у нее деньги и мобильный телефон.

Правоохранители уже задержали женщин. Им грозит тюрьма.

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Мать с дочерью ограбили львовянку

К правоохранителям за помощью 18 декабря обратилась 68-летняя львовянка. Женщина сообщила, что накануне около 18:00 на нее напали в подъезде дома, где она проживает.

Неизвестные закрыли пенсионерке глаза шарфом и отобрали мобильный телефон и деньги. После этого нападавшие скрылись. Правоохранители установили личности злоумышленниц. Ими оказались жительницы Закарпатской области – 34-мать и ее 18-летняя дочь.

Жительницы Закарпатья ограбили пенсионерку в подъезде / Фото полиции Львовской области

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Злоумышленницам грозит тюремное заключение

Правоохранители задержали нападающих. У женщин изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность к ограблению львовянки.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в грабеже. Злоумышленницам грозит от 4 до 6 лет в тюрьме.

В настоящее время правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все происшествия преступления.