Садовый рассказал, сколько наркомагазинов скандальной U420 работало во Львове

14 апреля правоохранители ликвидировали скандальную сеть магазинов U420, где продавали психотропы в виде сувениров. Всего было проведено более 200 обысков в разных регионах Украины. Несколько таких магазинов было обнаружено во Львове.

Во Львове ликвидировали сеть наркомагазинов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. По данным полиции, в целом по городу действовало 12 таких магазинов. Спасибо всем неравнодушным, журналистам, общественным организациям, ветеранам, депутатам – всем, кто держал руку на пульсе и не молчал,

– говорится в сообщении городского головы. Во Львове закрывают наркомагазин: смотрите видео с телеграмма Садового Как пишет Zaxid.net, сеть магазинов U420, которая быстро распространяется в Украине, продавала опасные психотропные вещества под видом "сувениров". Это выяснили журналисты Bihus.Info после лабораторных проверок.

Бренд появился в 2025 году в Киеве и вырос до примерно 30 точек в крупных городах.

Основная аудитория – молодежь и подростки. Магазины позиционируют себя как такие, продающие продукцию из легального каннабиса, но фактически предлагают гашиш и джоинты как "сувениры".

Экспертиза показала, что в этих товарах есть синтетические каннабиноиды – запрещенные и опасные вещества, которые могут вызвать отравление или даже остановку сердца.

Популярность сети частично обеспечила реклама в соцсетях с участием известных людей. Среди них актер Тарас Цимбалюк, а также инфлюенсеры Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько и Эстер Рогова.

После скандала некоторые из них заявили, что не знали о возможной опасности продукции и доверяли предоставленным документам о "легальности".

Ранее во Львове уже разоблачали похожие магазины, которые продавали наркотики под видом сладостей – вероятно, это также могла быть эта же сеть.